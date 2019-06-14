Агент Влашича: сейчас мы с Николой ведём переговоры с ЦСКА

Агент футболиста "Эвертона" Николы Влашича Тончи Мартич рассказал о возможном переходе хорвата в московский клуб на постоянной основе.

"ЦСКА и "Эвертон" договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать", - цитирует Мартича "Чемпионат.сом".
Теги: Влашич ЦСКА Эвертон
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