Агент Влашича: сейчас мы с Николой ведём переговоры с ЦСКА
Агент футболиста "Эвертона" Николы Влашича Тончи Мартич рассказал о возможном переходе хорвата в московский клуб на постоянной основе.
"ЦСКА и "Эвертон" договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать", - цитирует Мартича "Чемпионат.сом".
"ЦСКА и "Эвертон" договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать", - цитирует Мартича "Чемпионат.сом".