Станислав Черчесов: Головин уже обжился в "Монако" и надо больше брать на себя лидерских функций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Александра Головина в "Монако".– Есть конкурентная среда, в которой он все время находится. В минус это точно не идет. Другое дело, что, когда у него были проблемы, я сразу прилетел. Опыт подсказывает: надо реагировать моментально. С руководством поговорили, с Вадимом Васильевым я встречался. Сейчас Головин уже обжился и надо больше брать на себя лидерских функций. Думаю, это ему по плечу. Он из той породы людей, которые могут делом доказать свое лидерство. Тем более, французский он пока еще не до конца знает. Сейчас переведет дух, оценит всю ситуацию. Игроки новые появятся, тренер сделает выводы. Надеюсь, сезон будет более удачным. Я всегда говорил, что переход – правильное решение, хотя кто-то считал, что я его успокаиваю. Сейчас мы видим, что это все нормально. Теперь главное, чтобы команда в спортивном плане за другие места боролась. Хотя это же его тоже закаляет. Неизвестно, что легче. У меня есть опыт борьбы за выживание с дрезденским "Динамо". Я скажу, что психическое состояние тут совсем другое.