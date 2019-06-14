Дмитрий Булыкин: Игнашевич сделал шаг назад – перестал играть

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил домашний чемпионат мира и прокомментировал изменения в российском футболе спустя год после проведения турнира.

"Я был послом того чемпионата Мира, поэтому помню всё: подготовку, сам матч, и, конечно же, ощущения когда мы победили. Думаю, те эмоции остались в памяти даже у тех, кто не увлекается футболом.

С тех пор прошёл год. Конечно, многие игроки прибавили. Вызов в сборную, тем более на чемпионат Мира, даёт игроку мотивацию развиваться и становиться лучше. Из тех ребят шаг вперёд сделали многие, но некоторые и назад шагнули. Игнашевич, например – играть перестал.

Несмотря на то, что не всё получилось в Лиге наций, тот мощный импульс, который получили болельщики, никуда не делся. Все ждут от нашего футбола тех же эмоций, что и тогда, но от любви до ненависти – один шаг. Стоит только проиграть, и болельщики могут отвернуться. Нужно пройти на чемпионат Европы и снова радовать страну хорошей игрой и результатами. Хочется, чтобы в этот раз мы уже замахнулись на трофей.

Что надо делать, чтобы продолжать выступать на высоком уровне? Больше уделять внимание молодежи. Нужны «голодные» ребята с горящими глазами. Тренеры должны доверять им, и тогда мы вырастим поколение, которое будет ничуть не хуже того, что выступает сейчас", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Теги: Булыкин Сборная России
Сегодня, 17:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама