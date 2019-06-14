Нападающий "Васко да Гамы" может перейти в ЦСКА

Нападающий "Васко Да Гамы" Маррони может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает "Чемпионат.сом".

20-летний бразильский футболист является одним из вариантов, но не основным, на позицию нападающего в московской команде. Бразильский клуб, который испытывает проблемы с финансами из-за долгов, готов продать Маррони за 400 тысяч евро.
Теги: Васко да Гама ЦСКА
Сегодня, 21:28
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