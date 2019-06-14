Трансфер Калинина обошелся "Динамо" в 800 тысяч евро
Трансфер защитника "Рубина" Игоря Калинина в "Динамо" был возмездным, сообщает "Спорт-Экспресс".
Игрок обошелся "Динамо" в 500 тысяч евро. Ранее бело-голубые сообщили о том, что с 23-летним футболистом подписан трехлетний контракт.
В прошлом сезоне Калинин провел за "Рубин" 8 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
Игрок обошелся "Динамо" в 500 тысяч евро. Ранее бело-голубые сообщили о том, что с 23-летним футболистом подписан трехлетний контракт.
В прошлом сезоне Калинин провел за "Рубин" 8 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.