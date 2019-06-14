Миодраг Божович: 18 команд в РПЛ - это нормально. Клубам нужно больше игр
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, как относится к идее расширения РПЛ до 18 клубов.
"Думаю, это правильно. Россия — большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег. Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.
Смотрите, в России прошел чемпионат мира. Вы видите, какие сейчас стадионы, как выглядит трансляция с них. Я помню "Металлург" и вижу "Самара Арену", помню старый аэропорт в Самаре и вижу, какой он сейчас. Футбол — большой бизнес. И он принес огромную пользу и стране, и городам, где были матчи.
Вы знаете, как думали о России до чемпионата мира. Никто не знал страну до турнира на самом деле. Люди, которые приехали, увидели, что медведи не гуляют по улицам. Поверьте, Самара 2008 года, когда я приезжал сюда с "Амкаром", и Самара в 2019 году — два разных города", - цитирует Божовича Sport24.ru.
"Думаю, это правильно. Россия — большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег. Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.
Смотрите, в России прошел чемпионат мира. Вы видите, какие сейчас стадионы, как выглядит трансляция с них. Я помню "Металлург" и вижу "Самара Арену", помню старый аэропорт в Самаре и вижу, какой он сейчас. Футбол — большой бизнес. И он принес огромную пользу и стране, и городам, где были матчи.
Вы знаете, как думали о России до чемпионата мира. Никто не знал страну до турнира на самом деле. Люди, которые приехали, увидели, что медведи не гуляют по улицам. Поверьте, Самара 2008 года, когда я приезжал сюда с "Амкаром", и Самара в 2019 году — два разных города", - цитирует Божовича Sport24.ru.