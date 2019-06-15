"Краснодар" продал 10 тысяч абонементов за месяц

Клуб рассказал в соцсетях о том, как идут продажи на следующий сезон


Продажи сезонных билетов стартовали 15 мая – для владельцев абонементов на сезон-2018/19.

С 10 июня владельцы карты болельщика могут покупать абонементы. С 24 числа абонементы поступят в свободную продажу.
Теги: Краснодар
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