Джанаев женился на девушке по фамилии Черчесова

Голкипер польского клуба "Медзь" Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова.

Свадьба состоялась в родном городе Джанаева Владикавказе. Организацией праздника занималась компания One Light Studio, в Инстаграме которой появилась фотография молодожёнов.

Весеннюю часть сезона Сослан провёл в чемпионате Польши. Его "Медзь" вылетела из лиги, контракт Джанаева с командой истекает 30 июня.
Теги: Джанаев
Вчера, 23:40
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