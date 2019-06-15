Джанаев женился на девушке по фамилии Черчесова

Голкипер польского клуба "Медзь" Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова.Свадьба состоялась в родном городе Джанаева Владикавказе. Организацией праздника занималась компания One Light Studio, в Инстаграме которой появилась фотография молодожёнов.Весеннюю часть сезона Сослан провёл в чемпионате Польши. Его "Медзь" вылетела из лиги, контракт Джанаева с командой истекает 30 июня.