Главный тренер "Сочи": Билялетдинов находится на просмотре в клубе

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин подтвердил факт нахождения полузащитника Динияра Билялетдинова на просмотре в клубе.

"Динияр ещё пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать", - цитирует Точилина "Чемпионат.сом".
Теги: Точилин Билялетдинов Д. Сочи
Сегодня, 15:39
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