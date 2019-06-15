Главный тренер "Сочи": Билялетдинов находится на просмотре в клубе
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин подтвердил факт нахождения полузащитника Динияра Билялетдинова на просмотре в клубе.
"Динияр ещё пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать", - цитирует Точилина "Чемпионат.сом".
"Динияр ещё пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать", - цитирует Точилина "Чемпионат.сом".