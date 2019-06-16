"Порту" сделает новое предложение по Зе Луишу

В ближайшее время форвард "Спартака" Зе Луиш может стать игроком "Порту", утверждает O Jogo.По информации источника, португальский клуб уже согласовал с игроком личный контракт на четыре года и зарплатой в € 1,5 млн. После отклонённого красно-белыми первого предложения по 28-летнему нападающему в размере € 8 млн "Порту" уже готовит новую заявку по трансферу футболиста. "Драконы" рассчитывают согласовать переход игрока сборной Кабо-Верде в ближайшие дни.