Николай Наумов: "Динамо" не попадет в еврокубки в следующем сезоне, даже если возьмет Месси и Неймара
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил шансы московского "Динамо" в следующем сезоне вмешаться в борьбу за место в еврокубках, то есть, занять место в топ-5 РПЛ.
"Задача "Динамо" — невозможная, даже если они возьмут Месси и Неймара. Команду нужно выстроить. Начиная от глубины скамейки, заканчивая стартовым составом. Турнир длинный и тяжелый. Условия работы в России — очень тяжелые. Все это требует времени. А в "Динамо" хотят все сделать быстро. Мы знаем такие примеры. "Асмарал", керимовский "Анжи". Их много, и все они провалились. ВТБ — солидная контора, нужно довериться футбольным специалистам, дайте им нормально работать — дайте время и условия. Сейчас получится так — задачу Хохлову поставят, он ее не выполнит, и начнутся репрессии — всех выгонят. Начнутся продажи, покупки… Так будет хандра в "Динамо". Поэтому, я считаю, что это неправильный путь.
Нужно работать спокойно, заниматься футболом планово. Поверьте мне, руководить футболом ничуть не легче, чем руководить ВТБ. В следующем сезоне они займут шестое или седьмое место. Безусловно, они выступят лучше, чем в минувшем турнире. Если, конечно, не начнут ничего ломать. Если оставят Хохлова. Он справится", — цитирует Наумова "Спорт день за днем".
"Задача "Динамо" — невозможная, даже если они возьмут Месси и Неймара. Команду нужно выстроить. Начиная от глубины скамейки, заканчивая стартовым составом. Турнир длинный и тяжелый. Условия работы в России — очень тяжелые. Все это требует времени. А в "Динамо" хотят все сделать быстро. Мы знаем такие примеры. "Асмарал", керимовский "Анжи". Их много, и все они провалились. ВТБ — солидная контора, нужно довериться футбольным специалистам, дайте им нормально работать — дайте время и условия. Сейчас получится так — задачу Хохлову поставят, он ее не выполнит, и начнутся репрессии — всех выгонят. Начнутся продажи, покупки… Так будет хандра в "Динамо". Поэтому, я считаю, что это неправильный путь.
Нужно работать спокойно, заниматься футболом планово. Поверьте мне, руководить футболом ничуть не легче, чем руководить ВТБ. В следующем сезоне они займут шестое или седьмое место. Безусловно, они выступят лучше, чем в минувшем турнире. Если, конечно, не начнут ничего ломать. Если оставят Хохлова. Он справится", — цитирует Наумова "Спорт день за днем".