"Зенит" отправился на сборы в Австрию

"Зенит" отправился на летние тренировочные сборы в австрийский Зальфеден.

Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.

В летних сборах впервые примут участие защитник Данила Прохин и хавбек Андрей Мостовой.

Теги: Зенит
Сегодня, 10:47
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