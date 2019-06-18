"Зенит" отправился на сборы в Австрию
"Зенит" отправился на летние тренировочные сборы в австрийский Зальфеден.
Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.
В летних сборах впервые примут участие защитник Данила Прохин и хавбек Андрей Мостовой.
Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.
В летних сборах впервые примут участие защитник Данила Прохин и хавбек Андрей Мостовой.
Вылетаем на #ГазпромТренировочныеСборы, состав — как и анонсировали вчера в эфире @Urgant_Show ?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) June 18, 2019
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