Сергей Прядкин: смотрим варианты, которые бы позволили увеличить количество матчей в РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о проектах реформирования чемпионата.– Не стал бы говорить так конкретно. Мы обменялись мнениями, наметили необходимость подготовки аналитических материалов к следующему заседанию – оно состоится в конце июня.– Главное – критерии жизнеспособности клубов, экономическое обоснование их присутствия в РПЛ, а также вопросы календаря. Все это – предмет дискуссии клубов. Ждем и аналитики от наших партнеров – консалтинговых компаний.– Не буду врать – пока никак не оценю.– Не стал бы так утверждать. Мы должны сделать дополнительные шаги в сторону изучения плюсов и минусов.– С опытом зарубежных лиг. Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей. Продолжим это делать и примем решение в конце июня.– Имеем в виду формат 16 как основной. Сноска о 18 командах – предмет изучения рабочей группы, и дальнейшего утверждения исполкомом РФС. Мы обязаны просчитывать возможное развитие событий.– Позитивная. Он говорил о загрузке игроков сборной, а также об опыте работы в чемпионате Польши. Его слова восприняты позитивно.