Юрий Семин - о Мурило: я его не просматривал, сложно о нем чем-то говорить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не просматривал новичка команды Серкейру Мурило и не может оценить его игровые качества.

"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с бразильским защитником. Ранее 22-летний футболист выступал за бразильский клуб "Крузейру".

"Я его не просматривал, сложно о нем чем-то говорить", – ответил Семин на просьбу "РИА Новости" оценить игровые качества новичка команды.
Теги: Семин Мурило Локомотив
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