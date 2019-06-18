Юрий Семин - о Мурило: я его не просматривал, сложно о нем чем-то говорить
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не просматривал новичка команды Серкейру Мурило и не может оценить его игровые качества.
"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с бразильским защитником. Ранее 22-летний футболист выступал за бразильский клуб "Крузейру".
"Я его не просматривал, сложно о нем чем-то говорить", – ответил Семин на просьбу "РИА Новости" оценить игровые качества новичка команды.
"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с бразильским защитником. Ранее 22-летний футболист выступал за бразильский клуб "Крузейру".
"Я его не просматривал, сложно о нем чем-то говорить", – ответил Семин на просьбу "РИА Новости" оценить игровые качества новичка команды.