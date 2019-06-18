Василий Уткин: Платини, любимый футболист детства, арестован. Я бы помог ему бежать

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о задержании в Нантерре, пригороде Парижа, экс-президента УЕФА и легенды сборной Франции Мишеля Платини."Вопрос, который никогда не придется решать на практике. Любимый футболист моего детства арестован. Редкость, да?Но, тем не менее, как к этому отнестись? Жизнь, так сказать, длинная, полна соблазнов, как ночь — страхов… Мой ответ, который тоже никогда не придется проверять на практике, — я бы помог ему бежать, если что.У меня к Мишелю Платини особенные чувства, и они не изменятся; убеждаюсь в этом сейчас, когда он, 63-летний, арестован по коррупционному обвинению, не вижу в этом ничего нереального и все равно думаю все время об этом повороте, мать ее, судьбы. Выясняется, что любимый футболист — может, и чушь собачья, как любое чувство, но…Навсегда. Это сильнее меня, мало того — я этому с горьким удовольствием повинуюсь.Как сказал один острослов о своем друге то ли на пожизненном, то ли на двух: "Он мой друг, он преступник, но не педофил и не насильник. А остальное случается".Мишель Платини, ты в моем сердце", — написал Уткин в телеграме.