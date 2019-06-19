Роман Бабаев: не вижу большой проблемы, если ЦСКА не договорится с Бекао

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как идут переговоры о заключении контракта с бразильским защитником Родриго Бекао, которого "армейцы" арендовали летом 2018 года у клуба "Байя".

"Ситуация по Бекао является практически противоположной Влашичу, пока нет договорённости. Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе. Пока ничего конкретного сказать не могу, но утверждать, что мы договорились, тоже пока не представляется возможным.

Если не получится — никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть. Мы можем использовать в частности Дивеева, талантливого, молодого и очень хорошего российского футболиста; Виктора Васина, который восстановился от травмы. По другим трансферам ведётся работа, получится или нет — время покажет", - цитирует Бабаева Sport24.ru.
Теги: Бабаев ЦСКА Бекао
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