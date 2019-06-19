Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин сообщил, что клуб расстанется с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
"Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала", - цитирует Сёмина ТАСС.
Контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает в конце июня текущего года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
"Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала", - цитирует Сёмина ТАСС.
Контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает в конце июня текущего года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.