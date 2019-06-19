Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин сообщил, что клуб расстанется с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

"Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала", - цитирует Сёмина ТАСС.

Контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает в конце июня текущего года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 21:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама