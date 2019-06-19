Леонид Федун: Кононов не бог, но он будет строить команду
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о работе главного тренера команды Олега Кононова.
"Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с "Оренбургом", то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения "Оренбургу" мы вообще бы шли сразу за "Зенитом". При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?
Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же "Аякс", который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с "Оренбургом", то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения "Оренбургу" мы вообще бы шли сразу за "Зенитом". При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всё посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?
Кононов не бог, он пришёл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же "Аякс", который со своей массой игроков прошёл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".