Полузащитник "Лейпцига" Брума может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Лейпцига" Арминда Брума попал в сферу интересов "Спартака", пишет Kicker.

Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Игроком также активно интересуется "Порту" Стоимость Брумы составляет более 15 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу.
Теги: РБ Лейпциг Спартак Брума
Сегодня, 13:22
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