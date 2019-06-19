Полузащитник "Лейпцига" Брума может перейти в "Спартак"
Полузащитник "Лейпцига" Арминда Брума попал в сферу интересов "Спартака", пишет Kicker.
Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Игроком также активно интересуется "Порту" Стоимость Брумы составляет более 15 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу.
Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Игроком также активно интересуется "Порту" Стоимость Брумы составляет более 15 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу.