Федун опять не отдаст «Спартак» болельщикам? После интервью президента «красно-белых» остались вопросы





Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за



В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда ещё говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции. Я болел за киевское «Динамо»? Это просто смешно. Во-первых, я лишь родился в Киеве и всю сознательную жизнь провёл вне пределов Украины. Чтобы вы понимали, откуда пошла история: мой папа служил в Германии, и, чтобы я не родился в Германии в 1956 году, он приехал к своей матери в Киев. Меня там родили, а потом увезли обратно в Германию. А потом мы попали в Питер, потом на Байконур, где я провёл большую часть детства.Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА – как-никак полковник запаса, который по собственному желанию, опять же, из-за детства на Байконуре, пошёл служить в ракетные войска.В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда ещё говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции.

У Ломовицкого, к сожалению, очень сильный агент. Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму.



Нет, это не блеф. Помните, я упирался с Торбинским, а он ушёл тогда. Да и вообще, не подпиши контракт – было бы ещё больше критики. Сказали бы, что опять уходит воспитанник. И не факт, что он бы не заиграл. Я вообще в Ломовицкого верю, у него есть проблемы на ментальном уровне. Он перфекционист – старается делать всё гораздо лучше, чем он может, это ему мешает.

Как заработать миллион евро. Пошаговый рецепт:

1. становишься агентом

2. становишься сильным агентом

3. приходишь к Федуну

4. Бинго ???



1??.???.??? евро ваш. — Ivan Katanaev (@ivankatanaev) June 20, 2019

Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он – мужик, как бы его ни хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдёт в другой клуб, и в этом клубе он себя ещё покажет.



К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. Пытались уничтожить

Каким образом клуб поддерживал Глушакова в течение сезона? Неужели Ломовицкому так легко было выбить новый контракт? За кого всё-таки Федун болел в детстве – за киевское «Динамо» или «Спартак»?Вчера Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату». Президент «Спартака» был открыт и ответил почти на все заданные вопросы. Но получилось так, что после некоторых ответов вопросов меньше не стало. Даже наоборот.Пятнадцать лет назад в интервью «СЭ» президент «красно-белых» рассказал, как он первый раз оказался на футболе. И после этого признался – тогда он болел совсем не за «Спартак», а за главного его соперника в советском чемпионате:- На стадион первый раз я пошел в 61-м, когда "Динамо" играло с какой-то командой из ГДР. Но самым сильным впечатлением детства стал гигантский лозунг на стадионе, носившем тогда имя Никиты Хрущева: "Федерация, руки прочь от Сабо!" Был такой эпизод, когда Йожеф Сабо разъезжал по Киеву на "Чайке", а федерация стала его за это воспитывать. Киевляне к тому времени первый раз стали чемпионами СССР, и болельщики, очень любившие своего кумира, притащили на стадион, как сказали бы теперь, баннер. Я тогда еще подумал - как в Советском Союзе такое может быть?!Болел ли за киевское «Динамо»? Конечно. Тогда в Киеве невозможно было не болеть за "Динамо". Но "Спартак" был у меня на втором месте, хотя эти два клуба и стали со временем антиподами, - сказал Федун.Это припомнили и в свежем разговоре. Но Федун открестился от команды из родного города:Когда-то – либо вчера, либо пятнадцать лет назад – Федун обманул своих интервьюеров и болельщиков. Или просто запутался?Президент рассказал, что в 2023 году хочет всё-таки передать «Спартак» болельщикам: контрольный пакет акций будет принадлежать некоммерческой организации, якобы болельщикам «красно-белых» (как это всё будет выглядеть на деле – туманно).Это не первый раз. Федун собирается провернуть это с того момента, как стал в «Спартаке» главным. Сначала говорил, что устроит это, когда москвичи снова возьмут чемпионство. Потом – когда клуб станет самоокупаемым. В 2013-м Федун сказал, что всё изменится, когда будет достроен стадион и удастся нарастить выручку в три-четыре раза.- Когда я приходил в «Спартак», обещал, что через какое-то время мы проведем акционирование команды. И болельщики станут акционерами. Но в 2008-м грянул первый кризис, в 2014-м – второй. Выполнить идею стало почти невозможно, - объяснил Федун.Теперь – новый горизонт и новые планы. Сдержит ли президент «Спартака» своё слово на этот раз, совершенно неясно. Но верить ему уже сложно. Экономическая ситуация в стране лучше за последние годы не стала, а о самоокупаемости клубы продолжают только мечтать.Так что даже новых оправданий находить не придётся.В этом сезоне молодому воспитаннику Ломовицкому регулярно давали шанс на поле. Но ни в одном матче Александр по-настоящему себя не проявил. Итог этого – Кононов рассчитывает на Бакаева и Мирзова, которые играли в Туле, и не особо заинтересован в Ташаеве и самом Ломовицком.При этом с последним зачем-то подписали новый контракт и дали почти миллион евро:Болельщикам этот момент не понравился особенно. И справедливо: Федун собирается перед любым сильным агентом пасовать таким образом лишь потому, что публика может быть недовольна?Интересно, о чём говорит президент «Спартака»? Какую поддержку Денис получил в клубе? В личных разговорах – вполне может быть. Но какая ей цена, когда речь идёт о публичном конфликте? Ровно такую же поддержку оказывали и болельщики, писавшие капитану что-то доброе в социальных сетях.На деле руководство «красно-белых» не сделало ни единого шага, чтобы погасить конфликт между болельщиками и Глушаковым.Даже больше: когда стало понятно, что с Глушакова не слезут, с ним решили просто разорвать контракт. Хотя на это были и чисто футбольные причины.Большинство болельщиков обвиняют именно Федуна в том, что на месте «золотой» команды Карреры через полтора года была выжженная скандалами земля. Федун попробовал оправдаться. Получилось совсем странно:— Что случилось с чемпионской командой? В сезоне-2016/17 она сплотилась и билась. Достигла цели. Что дальше? Мотивация в любом случае теряется. Чтобы её восстановить, нужно либо убирать тренера и ставить другого, который учит команду чему-то новому, либо выгонять игроков и закупать новых. Люди, которые потеряли мотивацию, сейчас должны уйти. На их место придут или уже пришли молодые с амбициями. Они в ближайшие два-три года должны рвать жилы, чтобы попробовать забраться на вершину, - сказал Федун.Президенту привели пример с ЦСКА, который с одним костяком добивался результата. На это Федун ответил, что «они брали чемпионство, а потом тоже откатывались на более низкое место». Это неправда.Мало того, что при Слуцком «армейцы» взяли три чемпионства, играя плюс-минус одними и теми же людьми. Так ЦСКА ещё и брал два чемпионства подряд, не говоря про другие трофеи – Кубки и Суперкубки России.Ну в итоге Федун, если брать его видение ситуации, сделал зачем-то и то, и другое. Сначала выгнал тренера, а теперь, так получается, разгоняет состав.