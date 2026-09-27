Единственный мяч в матче забил Димитриос Курбелис. Полузащитник греческой команды отличился на 74-й минуте и принёс своей сборной победу.
Лига Наций УЕФА
Лига А. Группа 2. 2 тур
Гол: Курбелис, 74.
Германия: Нюбель, Браун (Беренс, 84), Та, Биссек, Вагноман, Киммих, Нмеча (Штах, 84), Шаде (Буркардт, 65), Конте (Вирц, 65), Адейеми (Гнабри, 76), Эбнуталиб.
Греция: Цолакис, Цимикас, Рецос, Мавропанос, Ваяннидис (Салиакис, 46), Зафеирис (Курбелис, 59), Андруцос, Карецас, Цолис (Масурас, 81), Тетте (Иоаннидис, 59), Павлидис (Михайлидис, 90).
Предупреждения: Биссек, 17, Ваяннидис, 21, Карецас, 23, Рецос, 57, Курбелис, 69.
Германия дома проиграла Греции
Сборная Греции победила Германию со счётом 1:0 во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
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