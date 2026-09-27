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"Реал" и "Ливерпуль" нацелились на полузащитника "Баварии" - источник

Майкл Олисе может принять решение о дальнейшем продолжении карьеры в следующем году.
Фото: Getty Images
Как пишет инсайдер Экрем Конур, на атакующего полузащитника "Баварии" претендуют "Реал" и "Ливерпуль", тогда как мюнхенский клуб намерен сохранить французского футболиста. Руководство "Баварии" заинтересовано в продлении соглашения с Олисе.

Нынешний контракт француза с мюнхенской командой рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Олисе в 170 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провёл четыре матча и забил четыре гола.

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