Семак рассказал о матче "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа"

- Моменты были, но, конечно, нужно реализовывать. Ребята - молодцы. В первом тайме не так много было у нас моментов, а во втором поострее гораздо.
Не хватило забитого мяча в основное время. Хороший спарринг, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Основное время встречи в Шанхае завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти "Зенит" оказался точнее - 4:3.
После паузы на матчи сборных петербуржцы вернутся к выступлениям в РПЛ. 10 октября команда Семака сыграет в гостях с "Краснодаром", начало встречи запланировано на 19:30 мск.