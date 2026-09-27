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Семак рассказал о матче "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа"

Сергей Семак оценил товарищескую встречу "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Зенит"
Наставник петербургской команды отметил, что после перерыва его подопечные стали чаще создавать опасные моменты, однако не смогли забить в основное время.

- Моменты были, но, конечно, нужно реализовывать. Ребята - молодцы. В первом тайме не так много было у нас моментов, а во втором поострее гораздо.

Не хватило забитого мяча в основное время. Хороший спарринг, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Основное время встречи в Шанхае завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти "Зенит" оказался точнее - 4:3.

После паузы на матчи сборных петербуржцы вернутся к выступлениям в РПЛ. 10 октября команда Семака сыграет в гостях с "Краснодаром", начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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