Полузащитник заключил с дагестанским клубом соглашение до окончания нынешнего сезона. 33-летний футболист присоединился к команде 25 сентября.
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, в борьбе за Кузяева "Динамо" опередило "Факел". Изначально хавбек должен был перейти в воронежский клуб ещё 10 сентября, однако в последний момент в переговоры вмешалось руководство махачкалинцев.
Сообщается, что "Факел" предлагал Кузяеву зарплату в размере 1,5 млн рублей в месяц. После вмешательства генерального директора "Динамо" Шамиля Газизова игрок получил предложение с окладом около 2 млн рублей и выбрал махачкалинскую команду.
Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Также он выступал за французский "Гавр" и "Рубин".
Кузяев выбрал махачкалинское "Динамо" вместо другого клуба РПЛ - источник
Далер Кузяев продолжит карьеру в махачкалинском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Мх