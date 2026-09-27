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Сборные Ирландии и Израиля не пожали друг другу руки перед матчем Лиги наций

Футболисты сборных Ирландии и Израиля не стали участвовать в традиционном рукопожатии перед началом матча второго тура Лиги наций.
Фото: Getty Images
Встреча проходит на стадионе "Надьердеи" в Дебрецене. После исполнения гимнов команды заняли свои половины поля, не проведя традиционную процедуру приветствия. Ирландская сторона заранее заявила об отказе от рукопожатия перед игрой.

Ранее в Ирландии обсуждалась возможность не проводить матч с Израилем. Вратарь Гэвин Базуну отказался от участия в играх против израильской команды, из-за чего ирландцам пришлось включить в заявку защитника Джимми Данна в качестве третьего голкипера.

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