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Португалия победила Норвегию, Роналду на поле не вышел

Сборная Португалии обыграла Норвегию со счётом 2:1 во втором туре группового этапа Лиги наций.
УЕФА
Португальцы вышли вперёд на 17-й минуте. Жоау Феликс получил мяч у штрафной и ударом с её линии отправил мяч в ворота. После перерыва Норвегия сравняла счёт: на 51-й минуте Эрлинг Холанд первым оказался на добивании после штрафного.

Через три минуты Португалия вновь вышла вперёд. Гонсалу Рамуш перехватил передачу голкипера Эрьяна Нюланда и перебросил его.

Добавим, что Криштиану Роналду провёл весь матч на скамейке запасных.

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