Манчини высказался о финансовом деле "Манчестер Сити": меня это не касается

Роберто Манчини отреагировал на ситуацию вокруг "Манчестер Сити", который ранее был признан виновным в нарушениях финансовых правил АПЛ.

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- Меня эта проблема не касается, да и новостью это не назовёшь.

Экс-наставник английского клуба заявил, что претензии к "горожанам" не имеют отношения к нему."Манчестер Сити" не виновен, а что касается ситуации с двойным контрактом - это не моя проблема, а их, если уж на то пошло, - передаёт слова Манчини Football Italia.Итальянский специалист руководил "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Ранее сообщалось, что клуб признали виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения связаны с предоставлением финансовой информации, выплатами игрокам и тренерам, а также соблюдением правил финансового контроля.