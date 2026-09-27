Манчини высказался о финансовом деле "Манчестер Сити": меня это не касается

- Меня эта проблема не касается, да и новостью это не назовёшь.
"Манчестер Сити" не виновен, а что касается ситуации с двойным контрактом - это не моя проблема, а их, если уж на то пошло, - передаёт слова Манчини Football Italia.
Итальянский специалист руководил "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Ранее сообщалось, что клуб признали виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения связаны с предоставлением финансовой информации, выплатами игрокам и тренерам, а также соблюдением правил финансового контроля.