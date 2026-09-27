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Джон Джон высказался после матча "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа"

Джон Джон прокомментировал матч "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа" в рамках товарищеской встречи.
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий петербургской команды отметил, что российскому клубу не хватило точности в завершающей стадии атак.

- У нас были моменты и шансы забить. Чуть-чуть не хватало завершающего паса, точного удара. Но моменты были, это самое главное.

Продолжим работать, послушаем тренера, разберём игру, - передаёт слова Джон Джона "Матч ТВ".

Основное время встречи завершилось без забитых мячей. В серии пенальти сильнее оказался "Зенит".

Теперь петербургская команда продолжит подготовку к матчу 10-го тура РПЛ с "Краснодаром". Южане лидируют в чемпионате, набрав 21 очко, тогда как у "Зенита" 18 баллов и пятое место в таблице.

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