Джон Джон высказался после матча "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа"

- У нас были моменты и шансы забить. Чуть-чуть не хватало завершающего паса, точного удара. Но моменты были, это самое главное.
Продолжим работать, послушаем тренера, разберём игру, - передаёт слова Джон Джона "Матч ТВ".
Основное время встречи завершилось без забитых мячей. В серии пенальти сильнее оказался "Зенит".
Теперь петербургская команда продолжит подготовку к матчу 10-го тура РПЛ с "Краснодаром". Южане лидируют в чемпионате, набрав 21 очко, тогда как у "Зенита" 18 баллов и пятое место в таблице.