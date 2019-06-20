Нобель Арустамян: Лоди за 21 млн евро перейдет в "Зенит"

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Зенит" близок к покупке защитника "Атлетико Паранаэнсе" Ренана Лоди.

"По моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму "Атлетико" получит гарантированно.

Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с "Зенитом", – написал Арустамян в телеграме.
Теги: Арустамян Лоди Зенит
Сегодня, 12:10
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