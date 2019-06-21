Аттила Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше, чем заслужили

Бывший тренер "Спартака" Аттила Мальфатти, занимавший пост помощника главного тренера Массимо Карреры, прокомментировал уход из команды защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.

"Это два обычных игрока, получивших от футбола гораздо больше, чем того заслуживали. За свою карьеру они что-то выиграли только благодаря Массимо Каррере. В ином случае они просто закончили бы с футболом вообще без единого титула", - цитирует Мальфатти Sport24.
Теги: Мальфатти Глушаков Комбаров Д.
Сегодня, 14:22
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