Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может перейти в "Зенит".Испанец рассматривается сине-бело-голубыми в качестве одного из вариантов усиления позиции левого защитника, однако не основного. Работу по возможному трансферу 26-летнего игрока красных ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта.