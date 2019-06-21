Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может перейти в "Зенит"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может перейти в "Зенит".

Испанец рассматривается сине-бело-голубыми в качестве одного из вариантов усиления позиции левого защитника, однако не основного. Работу по возможному трансферу 26-летнего игрока красных ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ливерпуль АПЛ Морено Зенит
Сегодня, 21:50
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