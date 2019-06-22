Алан Дзагоев: много звонили из других клубов, в том числе из хороших европейских
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с армейцами, и сообщил, что им интересовался ряд клубов за последние полгода.
— Вы заключили новый контракт с ЦСКА. Что чувствуете после удачного завершения переговоров?
— Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА, обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.
— Сколько раз за последние полгода вам звонили с предложениями из других клубов?
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— Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь.
[b]— Как отреагировали на новость о том, что на сайте фанатов "Бордо" в голосовании за потенциальных новичков обошли Марио Балотелли и Гари Кэхилла?
— В эйфорию не впадал, но мне было приятно оказаться в этом списке, учитывая травму.
Sport24.ru
— Вы заключили новый контракт с ЦСКА. Что чувствуете после удачного завершения переговоров?
— Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА, обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.
— Сколько раз за последние полгода вам звонили с предложениями из других клубов?
[/b]
— Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь.
[b]— Как отреагировали на новость о том, что на сайте фанатов "Бордо" в голосовании за потенциальных новичков обошли Марио Балотелли и Гари Кэхилла?
— В эйфорию не впадал, но мне было приятно оказаться в этом списке, учитывая травму.
Sport24.ru