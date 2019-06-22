Основной акционер: "Торпедо" достойно играть в РПЛ, но мы не команда-лифт
Основной акционер "Торпедо" Роман Авдеев высказался о новой арене клуба. Московская команда разгромила старейший клуб мира "Шеффилд" в товарищеском матче.
"Я не раз говорил, что такой клуб, как "Торпедо" достоин играть в РПЛ. Но мы не команда-лифт: попали и потом назад. Должна быть наигранная команда, молодежка, свой стадион.
Все болельщики хотят современный продукт. Конечно, здесь намоленное место, и мы сохраним и дух, и философию в новой арене. Но она должна отвечать всем современным требованиям", - цитирует Авдеева Sport24.ru.
"Я не раз говорил, что такой клуб, как "Торпедо" достоин играть в РПЛ. Но мы не команда-лифт: попали и потом назад. Должна быть наигранная команда, молодежка, свой стадион.
Все болельщики хотят современный продукт. Конечно, здесь намоленное место, и мы сохраним и дух, и философию в новой арене. Но она должна отвечать всем современным требованиям", - цитирует Авдеева Sport24.ru.