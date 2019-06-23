Дмитрий Лоськов: Миранчуки играют только друг с другом. Посоветовал бы им разнообразить игру

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов рассказал, что нужно менять в игре полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам.

"Их нельзя сравнивать — это разные футболисты. Антон — взрывной. Он легко может обыграть соперника и решить эпизод. Алексей же лучше в последнем пасе. Он более тонкий, хитрый футболист.

На тренировках они не соперничают между собой. Братья чаще всего попадают в одну команду на двухсторонках. Поэтому и в матчах видно: играют только друг с другом. Не только в "Локомотиве", даже в сборной. Это ведь больше вредит команде. Соперник привыкает к этому и начинает их читать.

Вот это я бы посоветовал братьям поменять, разнообразить игру. Тогда им бы цены не было! Антон стал четвертым бомбардиром РПЛ? Если бы братья еще чаще били по воротам, а не мяч катали, Антон бы вообще лучшим бомбардиром стал!", - цитирует Лоськова Sport24.ru.
Теги: Лоськов Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
Сегодня, 15:10
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