Владислав Игнатьев возобновил тренировки с "Локомотивом"

Защитник Владислав Игнатьев присоединился к "Локомотиву", который проводит сборы в Австрии, информирует официальный сайт москвичей.

32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.

Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 15:21
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