Владислав Игнатьев возобновил тренировки с "Локомотивом"

Влад уже работает с нами ??



Большая фотогалерея очередной тренировки в Австрии ??https://t.co/XrjHAIWoLE#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/TMKikTfji0 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 23, 2019

Защитник Владислав Игнатьев присоединился к "Локомотиву", который проводит сборы в Австрии, информирует официальный сайт москвичей.32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.