Владислав Игнатьев возобновил тренировки с "Локомотивом"
Защитник Владислав Игнатьев присоединился к "Локомотиву", который проводит сборы в Австрии, информирует официальный сайт москвичей.
32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.
32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.
Влад уже работает с нами ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 23, 2019
Большая фотогалерея очередной тренировки в Австрии ??https://t.co/XrjHAIWoLE#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/TMKikTfji0