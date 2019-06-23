Иванович: "Зенит" – единственный клуб, у которого такое единение с городом и болельщиками

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович рассказал об эмоциях от праздновании чемпионства:

– Лучший момент чемпионства – самолет, стадион, кораблики?

– Ой, эмоций много. Я всегда говорю, что "Зенит" – единственный клуб, у которого такое единение со своим городом и болельщиками. Мы много праздновали, так что выбрать, где было лучше, не могу.

Ну, может, стадион, потому что там были близкие. Но на самом деле везде было отлично. Это воспоминания навсегда, - приводит слова Ивановича официальный сайт "Зенита".

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Теги: Иванович Зенит
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