Дмитрий Комбаров: обиды нет ни на "Спартак", ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь

Бывший защитник "красно-белых" Дмитрий Комбаров рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками:- Обиды никакой нет ни на болельщиков, ни на клуб. Мы расстались в добрых отношениях.Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку. Я ее чувствовал на протяжении всех этих девяти лет. И сейчас чувствую тоже. Много очень комментариев написали мне под прощальным постом.99,9 процента пишут очень теплые, добрые слова, слова благодарности. Все хорошо.Я останусь спартаковцем навсегда. "Спартак" – то место, которое дало мне все эти минуты счастья в футболе. Я навсегда останусь в красно-белом, у меня красно-белая кровь, – приводит слова игрока официальный группа "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте".