Дмитрий Комбаров: не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что после завершения карьеры планирует заниматься тренерской деятельностью:

- Хотел бы стать тренером сборной России? После завершения карьеры игрока планирую связать себя с футболом. Займусь тренерской или агентской деятельностью.

Я на это рассчитываю и не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России. Это было было бы хорошим достижением, – заявил игрок в прямой трансляции "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте"
Теги: Комбаров Д. Спартак сборная России
Сегодня, 22:43
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