Дмитрий Комбаров: не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что после завершения карьеры планирует заниматься тренерской деятельностью:- Хотел бы стать тренером сборной России? После завершения карьеры игрока планирую связать себя с футболом. Займусь тренерской или агентской деятельностью.Я на это рассчитываю и не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России. Это было было бы хорошим достижением, – заявил игрок в прямой трансляции "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте"