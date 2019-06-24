Дениса Глушакова позвали в женский футбол

Полузащитник Денис Глушаков ищет новый клуб после ухода из "Спартака".

Сегодня 32-летний футболист выложил в инстаграме новый пост с фотографией, на которой человек держит табличку с надписью "Ищу работу".

На пост Глушакова отреагировала известная футболистка женской сборной России и ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко.

"Можешь к нам пойти, в женский", - написала Коваленко.
Теги: Глушаков
Сегодня, 16:19
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