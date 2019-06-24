Дениса Глушакова позвали в женский футбол
Полузащитник Денис Глушаков ищет новый клуб после ухода из "Спартака".
Сегодня 32-летний футболист выложил в инстаграме новый пост с фотографией, на которой человек держит табличку с надписью "Ищу работу".
На пост Глушакова отреагировала известная футболистка женской сборной России и ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко.
"Можешь к нам пойти, в женский", - написала Коваленко.
Сегодня 32-летний футболист выложил в инстаграме новый пост с фотографией, на которой человек держит табличку с надписью "Ищу работу".
На пост Глушакова отреагировала известная футболистка женской сборной России и ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко.
"Можешь к нам пойти, в женский", - написала Коваленко.