Денис Глушаков: аудиосообщения жене отправлял в стрессовом состоянии

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал попавшие в сеть свои голосовые сообщения, отправленные супруге."Меня очень легко вывести из себя. Наверное, это моя слабость. Я вспыльчивый, но быстро отходчивый. Когда мне было больше всего стыдно? Наверное, после появления в прессе оскорблений, когда появился этот шум, гам. Ну было и было, будто бы у других людей такого не случалось. Аудиосообщения жене отправлял в стрессовом состоянии", - сказал Глушаков в интервью на канале "Макарена" в YouTube.