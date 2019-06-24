Адвокат Мамаева: куда этапируют Павла? Пока неизвестно

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сообщил, когда планирует подавать документы на условно-досрочное освобождения своего подзащитного, и рассказал, что заявление клуба о расторжении контракта с хавбеком еще не рассмотрено Палатой по разрешению споров РФС.– Пока ни сторона защиты, ни СИЗО не получили постановление суда апелляционной инстанции, – говорит Бушманов. – До тех пор, пока этого документа не будет на руках, никакие мероприятия, связанные с исполнением приговора, невозможны. Следовательно, дата и место этапирования в данный момент неизвестны.– Мне пока неизвестно о дополнительных действиях со стороны клуба. На начальном этапе следствия "Краснодар" направлял заявление в Палату РФС по разрешению споров. Насколько понимаю, до настоящего времени производство по этому обращению не начиналось. В любом случае, рассмотрение обращения требует присутствия либо самого Павла, либо его законного представителя.– Нет – я защитник Павла по уголовному делу. Для того, чтобы стать законным представителем, необходимо оформить соответствующие полномочия. Мы с Павлом этот вопрос пока даже не обсуждали. В любом случае, будет правильно, если на рассмотрение Павел появится лично, поскольку это касается непосредственно его судьбы в профессии.