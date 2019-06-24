Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос близок к переходу в ЦСКА

ЦСКА намерен подписать полузащитника "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.

Как сообщает Globo Esporte, сделка можео состояться в ближайшее время. В январе 2019-го ЦСКА уже пытался подписать Сантоса, но клубы не соглись в цене. Бразильцев не устроили предложенные за игрока 4 млн евро.
Теги: Лукас Сантос Васко да Гама ЦСКА
Сегодня, 09:09
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