Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос близок к переходу в ЦСКА
ЦСКА намерен подписать полузащитника "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Как сообщает Globo Esporte, сделка можео состояться в ближайшее время. В январе 2019-го ЦСКА уже пытался подписать Сантоса, но клубы не соглись в цене. Бразильцев не устроили предложенные за игрока 4 млн евро.
Как сообщает Globo Esporte, сделка можео состояться в ближайшее время. В январе 2019-го ЦСКА уже пытался подписать Сантоса, но клубы не соглись в цене. Бразильцев не устроили предложенные за игрока 4 млн евро.