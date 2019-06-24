"Спартак" достиг договорённости по трансферу голкипера молодёжного состава "Ромы" Романьоли

Вратарь молодежного состава "Ромы" Андреа Романьоли близок к переходу в "Спартак", сообщает Sky Sport Italia.

Сейчас 20-летний вратарь ожидает визу, чтобы иметь возможность вылететь в Москву для заключения сделки.

Романьоли является воспитанником "Ромы", но за главную команду он не сыграл ни одного матча.
Теги: Романьоли Спартак Рома
Сегодня, 09:17
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