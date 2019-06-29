Глушаков будет играть за «Ахмат». Мы думали, он говорил в сердцах!
Бывший капитан московского «Спартака» сдержал слово и подписал контракт с чеченским клубом. Что ждёт самого скандального футболиста прошедшего сезона в Грозном кроме зарплаты далеко не в 30 тысяч рублей?
Что произошло?
Не прошло и двух недель после увольнения из «Спартака», а Денис Глушаков уже нашёл себе новую команду. Очевидно, тот пост в инстаграме оказался исключительно шуткой, не более (впрочем, это было понятным сразу, только не всем). При этом Глушаков отправился ни в «Ростов», куда его отправляли журналисты, ни в «Сочи», где он уже примелькался на товарищеских матчах, ни даже в «Крылья Советов», собирающие «спартаковский» балласт. Глушаков едет в «Ахмат».
Первым об этом объявил в инстаграме глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.
Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач.
Денис обещал сделать для этого все от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный! - написал Кадыров.
Чуть позже подписание подтвердили и официальные ресурсы клуба. Получилось далеко не так эмоционально:
- Полузащитник Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис.
Сдержал слово
Разговоры про Грозный начались ещё зимой, когда в интернет слили аудиозаписи, на которых якобы Денис Глушаков разговаривает со своей женой. Тогда человек, выдающий себя за Глушакова, говорил, что не будет платить алименты бывшей жене, и собирался ехать в Чечню, чтобы играть за «30 тысяч рублей».
- А поеду в Грозный играть зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта Спартака я ему пообещаю, что я за его команду буду играть, и я там останусь, - говорил якобы Глушаков.
Журналисты почти не упоминали Грозный как возможное место продолжения карьеры Глушакова этой весной. В основном говорили, что Глушаков может переехать в «Ростов» или в «Сочи». Но Денис неожиданно для многих выбрал нетипичный путь списанных звёзд нашего футбола.
Как сообщает «Чемпионат», Денис будет получать на новом месте работы миллион евро.
Были другие варианты?
Как и у всех, покидающих «Спартак». Почему-то наши провинциальные клубы страшно любят подбирать после Народной команды. С другими нашими грандами вроде бы такая же ситуация, но на деле именно экс-игроки «красно-белых» моментально находят себе место работы.
"Крылья Самедов". Зачем самарскому клубу столько балласта "Спартака"?
Но Глушаков, видимо, не хотел сильнее понижаться в зарплате, а больше ему в других местах почти наверняка не предлагали. За Глушаковым тянется не только скандальный, но и по чисто футбольным причинам неудачный сезон.
Весной хавбек выглядел особенно тяжело. Неизвестно, повлияла ли на него так сильно информационная война или лучшие времена Глушакова просто прошли, но последние месяцы Денис с трудом проводил на поле один тайм.
Случались забитые мячи и яркие отрезки. Например, классный гол Глушаков этой весной Глушаков положил именно в ворота грозненской команды*.
Но объёма, который должен предоставлять полузащитник амплуа Глушакова, Денис давно уже не предлагал. Не успевал в разрушении (вспомните только пропущенный от «Зенита» мяч, когда Глушаков с трудом возвращался и наблюдал голевой момент издалека), да и вообще показывал очень скромные цифры.
Так что предложить хорошие деньги Глушакову мог только очень своеобразный руководитель. Рамзан Кадыров, видимо, просто захотел привлечь внимание к своему клубу.
Не факт, что у Дениса здорово получится в «Ахмате», но задача уже выполнена. Весь старт нового сезона к грозненскому клубу будут присматриваться гораздо пристальнее чем обычно.
А что там с футбольными моментами?
«Ахмат» это самое комфортное болото в нашей премьер-лиге, которое только можно было выбрать. С 2007-го, когда ещё «Терек» поднялся из первого дивизиона, чеченский клуб традиционно занимает место от 8-го до 12-го. Никакой борьбы за еврокубки – никакой борьбы за выживание.
Было только два исключения – по итогам сезона 2015/2016 «Ахмат» стал седьмым, а через год и вовсе пятым. Но и это вещи сплошь положительные.
Так что с точки зрения стабильности лучшего места для мирного заработка просто не найти. Вряд ли Глушакову грозят стыковые матчи и уж тем более прямой вылет.
В прошлом сезоне лучшим игроком «Ахмата» по системе "гол плюс пас" был Раванелли. Бразилец оформил 4 гола и 7 голевых передач, да и вообще во многих матчах выглядел зверски на фоне своих партнёров, которые куда лучше умеют разрушать, но весной порвал «кресты» и вылетел на полгода.
Так что Глушаков может попытаться заменить бразильского хавбека – с результативными действиями у него никогда не было особых проблем. Тем более как столичная звезда Глушаков сможет иногда забить на оборонительную работу, на которую у него уже не оставалось сил в «Спартаке», - более скромные коллеги по команде наверняка будут подчищать за новой футбольной звездой Грозного.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: woman.ru, instagram.com/glushak8
* - видео взято из официальной группы «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте»
Что произошло?
Не прошло и двух недель после увольнения из «Спартака», а Денис Глушаков уже нашёл себе новую команду. Очевидно, тот пост в инстаграме оказался исключительно шуткой, не более (впрочем, это было понятным сразу, только не всем). При этом Глушаков отправился ни в «Ростов», куда его отправляли журналисты, ни в «Сочи», где он уже примелькался на товарищеских матчах, ни даже в «Крылья Советов», собирающие «спартаковский» балласт. Глушаков едет в «Ахмат».
Первым об этом объявил в инстаграме глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.
Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач.
Денис обещал сделать для этого все от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный! - написал Кадыров.
Чуть позже подписание подтвердили и официальные ресурсы клуба. Получилось далеко не так эмоционально:
- Полузащитник Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис.
Сдержал слово
Разговоры про Грозный начались ещё зимой, когда в интернет слили аудиозаписи, на которых якобы Денис Глушаков разговаривает со своей женой. Тогда человек, выдающий себя за Глушакова, говорил, что не будет платить алименты бывшей жене, и собирался ехать в Чечню, чтобы играть за «30 тысяч рублей».
- А поеду в Грозный играть зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта Спартака я ему пообещаю, что я за его команду буду играть, и я там останусь, - говорил якобы Глушаков.
Журналисты почти не упоминали Грозный как возможное место продолжения карьеры Глушакова этой весной. В основном говорили, что Глушаков может переехать в «Ростов» или в «Сочи». Но Денис неожиданно для многих выбрал нетипичный путь списанных звёзд нашего футбола.
Как сообщает «Чемпионат», Денис будет получать на новом месте работы миллион евро.
Были другие варианты?
Как и у всех, покидающих «Спартак». Почему-то наши провинциальные клубы страшно любят подбирать после Народной команды. С другими нашими грандами вроде бы такая же ситуация, но на деле именно экс-игроки «красно-белых» моментально находят себе место работы.
"Крылья Самедов". Зачем самарскому клубу столько балласта "Спартака"?
Но Глушаков, видимо, не хотел сильнее понижаться в зарплате, а больше ему в других местах почти наверняка не предлагали. За Глушаковым тянется не только скандальный, но и по чисто футбольным причинам неудачный сезон.
Весной хавбек выглядел особенно тяжело. Неизвестно, повлияла ли на него так сильно информационная война или лучшие времена Глушакова просто прошли, но последние месяцы Денис с трудом проводил на поле один тайм.
Случались забитые мячи и яркие отрезки. Например, классный гол Глушаков этой весной Глушаков положил именно в ворота грозненской команды*.
Но объёма, который должен предоставлять полузащитник амплуа Глушакова, Денис давно уже не предлагал. Не успевал в разрушении (вспомните только пропущенный от «Зенита» мяч, когда Глушаков с трудом возвращался и наблюдал голевой момент издалека), да и вообще показывал очень скромные цифры.
Так что предложить хорошие деньги Глушакову мог только очень своеобразный руководитель. Рамзан Кадыров, видимо, просто захотел привлечь внимание к своему клубу.
Не факт, что у Дениса здорово получится в «Ахмате», но задача уже выполнена. Весь старт нового сезона к грозненскому клубу будут присматриваться гораздо пристальнее чем обычно.
А что там с футбольными моментами?
«Ахмат» это самое комфортное болото в нашей премьер-лиге, которое только можно было выбрать. С 2007-го, когда ещё «Терек» поднялся из первого дивизиона, чеченский клуб традиционно занимает место от 8-го до 12-го. Никакой борьбы за еврокубки – никакой борьбы за выживание.
Было только два исключения – по итогам сезона 2015/2016 «Ахмат» стал седьмым, а через год и вовсе пятым. Но и это вещи сплошь положительные.
Так что с точки зрения стабильности лучшего места для мирного заработка просто не найти. Вряд ли Глушакову грозят стыковые матчи и уж тем более прямой вылет.
В прошлом сезоне лучшим игроком «Ахмата» по системе "гол плюс пас" был Раванелли. Бразилец оформил 4 гола и 7 голевых передач, да и вообще во многих матчах выглядел зверски на фоне своих партнёров, которые куда лучше умеют разрушать, но весной порвал «кресты» и вылетел на полгода.
Так что Глушаков может попытаться заменить бразильского хавбека – с результативными действиями у него никогда не было особых проблем. Тем более как столичная звезда Глушаков сможет иногда забить на оборонительную работу, на которую у него уже не оставалось сил в «Спартаке», - более скромные коллеги по команде наверняка будут подчищать за новой футбольной звездой Грозного.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: woman.ru, instagram.com/glushak8
* - видео взято из официальной группы «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте»