Валерий Рейнгольд: "спасибо" Федуну, который потихоньку разваливает команду
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о переходе нападающего красно-белых Зе Луиша в португальский «Порту» и перспективах спартаковцев в предстоящем сезоне.
- Уход Зе Луиша? Как я могу на это смотреть? С возмущением, конечно же, - отметил Рейнгольд. - Надоела ужасно вся эта ерунда, что в «Спартаке» происходит! «Спасибо» Федуну, который, откровенно говоря, потихоньку разваливает команду то справа, то слева, то посередине - словом, делает все, чтобы она не играла. И делает это очень успешно. У меня такое впечатление, что нищий хозяин клуба - ходит и побирается будто бы: одного продаст, другого... Противно на это смотреть... Продают футболиста толкового, лидера, игрока, который очень нужен команде. Зачем?! Никто мне на этот вопрос не ответил и не ответит никогда. И еще говорят, что все делается на благо «Спартака». Это безобразие! Зачем обманывать болельщиков? При этом, конечно, я желаю господину Федуну всего хорошего, и тем не менее я очень жду того, момента, когда он покинет пост хозяина клуба. Это где-то года через три-четыре, как я понимаю. Для меня это был бы великий праздник.
- За что «Спартак» сможет бороться в предстоящем сезоне?
- Ничего здесь ждать не приходится. Там играть просто некому. Да, когда мы с вами разговаривали в последний раз, я, конечно, ошибся перед матчем с ЦСКА со счетом: сказал, что армейцы выиграют. Да, «Спартак» победил. Но играла молодежь, что там, что там. Да, спартаковцы чуть сильнее выглядели, но никакой игры у красно-белых не было. Просто подфартило в том, что соперник остался в меньшинстве. В такую жару это имеет очень большое значение. Может быть, при равных составах все было бы по-другому. Но я сейчас говорю о другом: кто играть там будет, когда они избавляются от игрока, приносившего громадную пользу, одного из сильнейших центрфорвардов? Посмотрим, конечно, что собой представляет Понсе. Не знаю, но я не в восторге от той политики, которую проводит господин Федун. Он в течение года продал двух ведущих футболистов команды - Промеса и Зе Луиша. Повторюсь, мне противно на все это смотреть
- Уход Зе Луиша? Как я могу на это смотреть? С возмущением, конечно же, - отметил Рейнгольд. - Надоела ужасно вся эта ерунда, что в «Спартаке» происходит! «Спасибо» Федуну, который, откровенно говоря, потихоньку разваливает команду то справа, то слева, то посередине - словом, делает все, чтобы она не играла. И делает это очень успешно. У меня такое впечатление, что нищий хозяин клуба - ходит и побирается будто бы: одного продаст, другого... Противно на это смотреть... Продают футболиста толкового, лидера, игрока, который очень нужен команде. Зачем?! Никто мне на этот вопрос не ответил и не ответит никогда. И еще говорят, что все делается на благо «Спартака». Это безобразие! Зачем обманывать болельщиков? При этом, конечно, я желаю господину Федуну всего хорошего, и тем не менее я очень жду того, момента, когда он покинет пост хозяина клуба. Это где-то года через три-четыре, как я понимаю. Для меня это был бы великий праздник.
- За что «Спартак» сможет бороться в предстоящем сезоне?
- Ничего здесь ждать не приходится. Там играть просто некому. Да, когда мы с вами разговаривали в последний раз, я, конечно, ошибся перед матчем с ЦСКА со счетом: сказал, что армейцы выиграют. Да, «Спартак» победил. Но играла молодежь, что там, что там. Да, спартаковцы чуть сильнее выглядели, но никакой игры у красно-белых не было. Просто подфартило в том, что соперник остался в меньшинстве. В такую жару это имеет очень большое значение. Может быть, при равных составах все было бы по-другому. Но я сейчас говорю о другом: кто играть там будет, когда они избавляются от игрока, приносившего громадную пользу, одного из сильнейших центрфорвардов? Посмотрим, конечно, что собой представляет Понсе. Не знаю, но я не в восторге от той политики, которую проводит господин Федун. Он в течение года продал двух ведущих футболистов команды - Промеса и Зе Луиша. Повторюсь, мне противно на все это смотреть