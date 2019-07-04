Валерий Рейнгольд: "Краснодар" - это один из претендентов на звание чемпиона России

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпосле матча "красно-белых" против "Краснодара" (1:2) подвёл итоги Кубка Париматч Премьер для столичной команды.Матч получился зрелищным, обе команды пытались играть в атакующий, техничный футбол, и от этой встречи я получил удовольствие. От "Спартака" сейчас многого ждать не приходится, особенно в атаке, где в преддверии сезона у нас только один завершитель - Луиз Адриано. Смотрел внимательно за Эсекьелем Понсе, но пока абсолютно никакого впечатления не производит. Выводы делать рано, но пока ничего особенного я не увидел. И уже сейчас вырисовывается потенциальная проблема с завершением атак, учитывая сказанное выше. В общем, вопросов к "Спартаку" много."Краснодар" абсолютно по делу стал победителем этого турнира. Это играющий коллектив, и если он будет прибавлять - это один из претендентов на звание чемпиона России. И "быки" смотрятся прилично уже сейчас, хотя несколько лидеров по итогам прошлого сезона покинули команду, а некоторые не играют по ряду причин. Запас у "Краснодара" очень приличный, и эта команда играет в симпатичный футбол.Можно было бы предположить, что в некоторых направлениях команда идёт по правильному пути... но опять Кутепов! Это головная боль, причём далеко не только моя. Не думаю, что он соответствует требованиям "Спартака", это не тот человек, который должен помогать в центре поле Джикии.У меня нет оптимизма или пессимизма в отношении команды. Есть горечь по составу. Вот вышел Ташаев, сколько его оправдывают талантом и малой практикой, но всё доказывается на поле. На поле в это же время находится Бакаев, нормально работает, видно что будет играть в основе, по-спортивному наглый, он будет прибавлять. Ташаев же стоит на месте, и подобные претензии есть ко многим игрокам. Тот же Ананидзе... задатки сумасшедшие, техника есть, поле видит, но он тоже встал в своём прогрессе и пребывает в этом состоянии долгое время.А в целом, есть выражение: "Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу какая у вас команда". Если средняя линия играет здорово, то и команда играет здорово, а с этим у "Спартака" имеются проблемы. Команда продолжает работу, полторы недели до старта Премьер-Лиги, прибавить ещё можно, но проблем достаточно.