Голами за хозяев отличились защитник Макар Чирков, форвард Максим Максимов и левый вингер Камран Алиев. Итоговый счет - 3:0 в пользу "СКА-Хабаровска".
Благодаря этой победе клуб поднялся на 15-е место в Первой лиге.
Первая лига
17 тур
Голы: Чирков, 10, Максимов, 51, Алиев, 67
"СКА-Хабаровск": Штепа, Чирков, Жиров, Носков, Савичев, Блиев, Багиев, Моцпан, Горелишвили, Корян, Максимов.
"Текстильщик": Фадеев, Гузиев, Петин (Гапечкин, 46), Крутовских, Иванников, Иванисеня, Джебов, Ищенко, Симонов, Никитин, Помалюк.
Предупреждения: Максимов, 44.
"СКА-Хабаровск" разгромил "Текстильщик" и поднялся из зоны вылета
"СКА-Хабаровск" уверенно победил "Текстильщик" на своем поле в 17-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Текстильщик"