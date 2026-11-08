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"СКА-Хабаровск" разгромил "Текстильщик" и поднялся из зоны вылета

"СКА-Хабаровск" уверенно победил "Текстильщик" на своем поле в 17-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Текстильщик"
Голами за хозяев отличились защитник Макар Чирков, форвард Максим Максимов и левый вингер Камран Алиев. Итоговый счет - 3:0 в пользу "СКА-Хабаровска".

Благодаря этой победе клуб поднялся на 15-е место в Первой лиге.

Первая лига

17 тур

Голы: Чирков, 10, Максимов, 51, Алиев, 67

"СКА-Хабаровск": Штепа, Чирков, Жиров, Носков, Савичев, Блиев, Багиев, Моцпан, Горелишвили, Корян, Максимов.

"Текстильщик": Фадеев, Гузиев, Петин (Гапечкин, 46), Крутовских, Иванников, Иванисеня, Джебов, Ищенко, Симонов, Никитин, Помалюк.

Предупреждения: Максимов, 44.

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