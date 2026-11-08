"Енисей" Тихонова разгромил "Сочи" в матче Первой Лиги

Красноярский "Енисей" одержал разгромную победу в Первой Лиге.

Фото: ФК "Енисей"

Завершился матч 17 тура Первой Лиги между "Енисеем" и "Сочи" - хозяева под руководством Андрея Тихонова одержали победу со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Андреа Чуканов (пенальти), Родион Печура и Александр Ломакин.



На данный момент красноярцы занимают 14 место в турнирной таблице Первой Лиги с 17 набранными очками, сочинцы располагаются на второй строчке с 32 баллами в своем активе.



Первая Лига, 17-й тур.



"Енисей" 3:0 "Сочи".



Голы: Чуканов, 26 (пен.), Печура, 35, Ломакин, 51.

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Сочи