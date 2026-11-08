"Балтика" - "Динамо" Махачкала: во сколько начало матча 14 тура РПЛ

В воскресенье, 8 ноября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо" в матче 14 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.
По итогам 13 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками, махачкалинцы занимают 12 место с 13 баллами в своем активе.