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"Балтика" - "Динамо" Махачкала: во сколько начало матча 14 тура РПЛ

"Балтика" Калининград - "Динамо" Махачкала: на каком канале и во сколько смотреть матч 14 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
В воскресенье, 8 ноября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо" в матче 14 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.

По итогам 13 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками, махачкалинцы занимают 12 место с 13 баллами в своем активе.

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