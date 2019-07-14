Белоус: Слуцкого протестировал психоаналитик, и Прохоров задумался о замене

Михаил Прохоров, бывший владельцем футбольного клуба "Москва", приглашал в команду психоаналитика и после тестирования главного тренера Леонида Слуцкого начал задумываться о его увольнении, заявил РИА Новости бывший президент столичного клуба Юрий Белоус.
"Основная претензия со стороны прежде всего Прохорова заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в самый ответственный момент проявить тренерские волю и характер, - сказал Белоус. - И поэтому мы проигрывали самые важные матчи - и финал Кубка России, и игры в борьбе за медали. Но они (руководители) не понимали, что мы только идем на взлет, что нам нужен сезон-другой и мы будем конкурентоспособны. Я рад, что у Слуцкого получилось".
"Хотя надо сказать, что какие-то моменты в словах нашего главного акционера были небезосновательны, - добавил собеседник агентства. - Прохоров, кстати, в 2006 году присылал в команду психоаналитика, который тестировал Слуцкого. Я заключение не видел, но после этого Прохоров стал подводить к тому, что Слуцкого надо увольнять".